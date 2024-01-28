Уехавший в США директор Филиппа Киркорова сделал заявление о России

Концертный директор Максим Ситник, с которым певец Филипп Киркоров отправился в путешествие в США, активно рассказывает в соцсетях о том, как он проводит время в Майами.

При этом оскандалившийся на «голой» вечеринке поп-король, наоборот, старается не афишировать свое пребывание за границей.

Как видно из сообщений Ситника, мужчины посещают местные пляжи и делают покупки в дорогих магазинах. При этом директор Киркорова неоднократно подчеркнул, что уже скучает по России и планирует в скором времени вернуться домой.

«Где бы я ни находился, мне везде хорошо. Но мой дом там, где моя семья. Это – Россия. Уже скучаю по вам, братья мои. И жду встречи с мамулей», - приводит mk.ru слова Ситника.

При этом издание не исключает, что Киркоров уже вернулся в Москву, так как рассчитывает, что бойкот на телеканалах скоро завершится, и он вновь сможет вернуться к концертной деятельности. Кроме того, исполнитель хита «Цвет настроения синий» планирует посещать светские мероприятия, чтобы о нем не забыли в тусовке.

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров уехал из России. Артиста заметили около Madison Square Garden в Нью-Йорке – там проходил концерт певицы Мадонны. Компанию 56-летнему артисту составил Ситник, который недавно стал его директором.