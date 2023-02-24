Уехавший в США Андрей Бурковский угодил в скандал: актер не спешит возвращаться на Родину

Звезда сериала «Медиатор» несколько месяцев назад рассказал поклонникам, что со всей семьей уезжает в США. Он сразу сообщил, что они отправились в путешествие, а не в эмиграцию, и поклонники поначалу выдохнули. Однако творческий отпуск артиста довольно затянулся. И более того, пользователи обнаружили, что Андрей Бурковский забрал с собой даже собаку, а его роли в театре Москвы теперь играют другие артисты.

За все это время семья актера побывала в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лас-Вегасе. Но больше всего им все-таки приглянулась солнечная Калифорния. Именно оттуда они чаще всего выставляют фотоотчеты. Судя по всему, звезда «Кухни» совершенно не бедствует и возвращаться назад в Россию пока не намерен. Пользователи все чаще стали оставлять под его публикациями гневные комментарии, в которых негодуют от поведения актера. По их словам, Андрей уже стал не просто отдыхать, а полноценно обосновываться за границей, на это указывает и то, что он стал все чаще писать на английском языке.

Тем временем, в Московском Художественном театре, в котором Бурковский играл до отпуска, он по-прежнему числится в труппе. Однако все его роли были отданы другим артистам, так как спектакли не могут простаивать, пока другие отдыхают в США. Также стоит отметить, что неизвестно, оформлен ли официально длительный отпуск Андрея или же нет.

Ранее стало известно, что уехавшую в отпуск с детьми в Дубай Ксению Собчак заметили в Израиле с Лаймой Вайкуле.