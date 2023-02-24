Дубай был лишь прикрытием: Ксения Собчак замечена в Израиле с Лаймой Вайкуле

Ксения Собчак вместе с Константином Богомоловым и детьми несколько дней назад улетела из страны. Звездная семья отправилась в Дубай, чтобы провести там детские каникулы. Телеведущая делилась видео с роскошной виллы, а также фото, как загорает с сыном на пляже, поэтому у поклонников не оставалось сомнений, что она сейчас наслаждается отпуском. Однако, как выяснил Телеграм-канал «НеМалахов», путешествие в ОАЭ было лишь прикрытием для реальной цели журналистки.

Стало известно, что Собчак недавно появилась в Израиле на встрече с Лаймой Вайкуле. Певица прибыла в Тель-Авив ради концерта, который посетили и Алла Пугачева с супругом. В Сети предполагают, что Ксения решила воспользоваться шансом и взять скандальное интервью у артистки, попытавшись вытянуть из нее какое-нибудь признание.

Напомним, что в Дубай телеведущая отправилась с мужем, сыном и дочерью Константина Анной от первого брака с Дарьей Мороз. И пока девочка развлекается с папой, ее мама налаживает свою личную жизнь. Недавно она появилась на светском вечере в компании нового кавалера. Им стал музыкант Петр Дранга. Как удалось выяснить журналистам, встречается пара уже полгода, а познакомились артисты на работе.