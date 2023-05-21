Уехавший в США Алексей Панин получил жесткие пощечины от женщины

Алексей Панин уехал в США с дочкой ещё несколько лет назад. Актер активно хвастается в соцсетях красотами природы и своим времяпрепровождением. Поклонники заметили, что артист выглядит не только счастливым, но и даже помолодел.

Обсуждая секрет омоложения Панина, интернет-пользователи подумали, что все дело в смене климата. Но на днях стал раскрыт другой способ. Актер рассказал, как ухаживает за лицом.

На новых кадрах Алексея Панина по лицу бьет женщина-косметолог. Сначала раздаются громкие хлопки, а потом женщина щипает лицо актера. Процедура не выглядит приятной, но, вероятно, она эффективна, поэтому Панин стойко терпит ее.

Ранее мы писали, что Алексею Панину грозит в России до 7 лет лишения свободы за пост.