Уехавшему актеру Алексею Панину грозит в России до 7 лет лишения свободы за пост в соцсетях

В России возбудили уголовное дело против 45-летнего актера Алексея Панина. Интерес следователей вызвал его пост в соцсетях: в публикации артист радовался подрыву Крымского моста.

Как узнал сайт kp.ru, дело в отношении Панина по статье о публичном оправдании терроризма расследует Следственный комитет России. В московской квартире актера прошли обыски.

Самого актера в России в данный момент нет – он проживает в Испании. В розыск скандальный артист пока не объявлен.

Адвокат бывшей жены актера Алексей Почуев сообщил, что «сейчас ему грозит до 7 лет лишения свободы».

При этом юрист знаком с личностью Панина более 10 лет. По словам защитника, уголовное дело против актера не первое в его послужном списке.

Адвокат вспомнил, как Панин штурмовал его офис, а потом устроил драку и погоню с полицией, но «в результате оказался за решеткой».

Ранее Панин рассказал правду о своих коллегах: Сергее Безруков, Дмитрии Дюжеве и других.