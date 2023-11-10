Уехавший из России Андрей Бурковский продает билеты на свой день рождения в США

Уехавший из России актер Андрей Бурковский сейчас вместе с семьей проживает в США. В новой стране работу звезде проекта «Даешь молодежь!» найти сложно, поэтому он решил продавать билеты на свой день рождения, чтобы заработать денег.

В соцсетях артист объявил о мероприятии по случаю его 40-летнего юбилея и предложил всем желающим поздравить его лично в Сан-Франциско.

«Это будет не совсем выступление, а скорее встреча с людьми», – приводит Kp.ru пояснение Бурковского.

Желающим встретиться с актером придется заплатить 50 долларов. В настоящее время билеты на мероприятие приобрели всего 33 человека. Если так пойдет и дальше, то выручка Бурковского составит 1650 долларов (151 тысячу рублей).

Кроме того, Андрей сдает квартиру площадью 130 квадратных метров в Москве в районе метро Аэропорт. Родители Бурковского живут в Томске. Его отец является владельцем крупной сети ресторанов и президентом Федерации рестораторов и отельеров Сибири.

Ранее мы писали, что мать актера Людмила Бурковская подтвердила, что недавно актер приезжал в Москву на съемки в сериале «Медиатор». Она также заверила, что сын в США не заработал ни копейки.