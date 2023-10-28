Мать Андрея Бурковского рассказала, зачем актёр приезжал в Москву и почему уехал в США

Мать уехавшего из России актёра Андрея Бурковского Людмила назвала реальную причину переезда сына в США. Она также подтвердила, что недавно актер приезжал в Москву на съемки в сериале «Медиатор».

При этом Людмила Бурковская опровергла информацию о том, что Андрей также задействован в съемках картины уехавшего из России Александра Молочникова.

«Он в США ни копейки не заработал, ни в одном их местном спектакле не участвовал. Я с ним два раза в день созваниваюсь, у нас с ним очень тёплые отношения», — заявила мать актера в беседе с ИА Регнум.

По ее словам, Андрей вместе с женой и детьми уехал в США не из-за политической обстановки, а для учебы на факультете режиссуры. Женщина призналась, что продала квартиру, чтобы оплатить курсы, и заверила, что сын обязательно вернется в Россию.

«Даже не обсуждается, он вернётся. Его очень терзает ностальгия. Андрей очень трепетно относится к России. Он не предатель. Слова плохого про Россию никогда не сказал», - подчеркнула Людмила.

Она пояснила, что Андрей воздерживается от комментариев, потому что за него всё уже придумали, а слухи опровергать «глупо». По словам Людмилы, перед отъездом внуки сломали ее ноутбук, поэтому сейчас она не может читать в интернете «гадости» про сына.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Андрей Бурковский вернулся в Россию на заработки. Якобы артист прилетал на съемки в сериале «Медиатор», где он играет главную роль. Спустя какое-то время Бурковский поспешил опровергнуть эту новость, выложив в соцсетях видео из Лос-Анджелеса, куда он переехал еще в 2022 году.