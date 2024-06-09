Уехавший В Латвию режиссер Крымов поставил спектакль с Хаматовой в главной роли

Уехавший из России режиссер Дмитрий Крымов поставил в Латвии спектакль на русском языке под названием «Записки сумасшедших». Премьерные показы постановки пройдут в Большом зале Латвийского национального театра в Риге 18 и 19 сентября.

Как пишет mk.ru, главную роль в спектакле сыграет сбежавшая в Латвию и активно критикующая Россию актриса Чулпан Хаматова. Ее партнером по сцене станет актер Максим Суханов.

Постановка на русском языке вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Националистически настроенные граждане выступили за запрет спектакля в стенах национального театра. «Такого не было со времен СССР», - утверждают противники.

Как отмечает газета, спонсором спектакля выступает существующее на деньги британского фонда агентство, которое занимается поддержкой «русскоязычной культуры в изгнании».

Ранее рижские театральные критики и журналисты раскритиковали игру Хаматовой в новом спектакле «Стана глухих» режиссёра Алвиса Херманиса. Латвийская журналистка Евгения Шафранек назвала актрису «диковинной обезьянкой» и отметила, что Хаматова смотрелась на сцене нелепо и искусственно, так как не смогла даже выучить текст и пыталась глупо импровизировать.