«Не годна для сцены как актриса»: Чулпан Хаматову высмеяли в Латвии
Уехавшую из РФ Хаматову высмеяли в Латвии и сравнили с «диковинной обезьянкой».
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Уехавшая из России актриса Чулпан Хаматовой рассчитывала построить театральную карьеру в Латвии, однако местная публика не оценила талантов россиянки.
Рижские театральные критики и журналисты раскритиковали игру Хаматовой в новом спектакле «Стана глухих» режиссёра Алвиса Херманиса.
Как пишет портал TVcenter News, латвийская журналистка Евгения Шафранек назвала российскую актрису «диковинной обезьянкой» и заявила, что ее игра оставляет желать лучшего.
Представительница СМИ также отметила, что Хаматова смотрелась на сцене нелепо и искусственно, так как не смогла даже выучить текст и пыталась глупо импровизировать.
«Чулпан пора признать: она не годна для сцены как актриса и уже утратила интерес как сбежавшая из зоосада диковинная обезьянка» ― приводит слова Шафранек издание.
В феврале 2022 года в новом Рижском театре отменили спектакль Gogolis. Nature Morte, в котором должна была играть Хаматова. На сайте театра появилось сообщение: «Творческий провал. В театре (как и в жизни) это случается иногда».
Ранее мы писали, что Чулпан Хаматова соглашается на любые предложения по работе. Недавно она вышла на сцену Нового Рижского театра с разбитым носом. Два года назад режиссер Алвис Херманис пообещал Хаматовой хороший доход в Латвии. Но на деле актрису заставили учить латышский, а за незнание языка даже сняли с роли.