Уехавший в Латвию режиссер «ДМБ» Роман Качанов* задолжал в РФ почти 2 млн рублей

Уехавший в 2022 году из России режиссер и сценарист Роман Качанов* (признан иноагентом на территории РФ) оказался должен почти 2 миллиона рублей. При этом его счета до сих пор не заблокированы.

По данным Telegram-канала PostNews, на режиссере сериала «ДМБ» числится 15 исполнительных производств на общую сумму 1,9 миллиона рублей.

При этом 1 млн 86 тысяч рублей сын автора «Чебурашки» задолжал за коммунальные услуги. Кроме того, он должен 431 тысячу рублей по кредитам.

Как отмечает издание, судебные приставы часть долга пытаются взыскать уже более 10 лет.

В 2022 году Качанов* уехал в Латвию и почти год прожил в Риге, сделав ряд антироссийских заявлений. Позже он переехал с семьей в Тель-Авив, так как оказался гражданином Израиля.

Ранее сообщалось, что Певица Земфира Рамазанова*(признана иноагентом на территории РФ) задолжала российской налоговой службе 733 тысячи рублей. После отъезда из страны артистка не закрыла ИП. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

*Признаны иностранными агентами на территории России