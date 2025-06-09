Уехавшая из РФ певица Земфира* задолжала российской налоговой 733 тысячи рублей

Певица Земфира*(признана иноагентом на территории РФ) задолжала российской налоговой службе 733 тысячи рублей. После отъезда из страны артистка не закрыла ИП. Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В 2022 году Земфира* решилась на эмиграцию, однако оставила в России ИП в области искусств. За несколько лет просрочек выплат по налогам накопился долг в размере 733 тысяч рублей. Кроме того, с артистки пытаются взыскать 2,9 тысячи рублей за капитальный ремонт. Дело в том, что в собственности у вокалистки находится нежилое помещение площадью 134 квадрата. Еще перед началом СВО она хотела открыть там студию звукозаписи. Теперь недвижимость пустует, а хозяйку разыскивают приставы.

К слову, в России у Земфиры* еще была квартира на Фрунзенской улице. Однако сейчас она уже певице не принадлежит. В 2023 году она переписала ее на подругу Ренату Литвинову. Обе звезды сейчас живут в Париже.

Напомним, что Земфира* после отъезда из России выступает только за границей. При этом поет артистка на русском языке. Кроме того, неоднократно она признавалась на выступлениях, что скучает по стране.

Ранее Вика Цыганова назвала Земфиру* предателем.

*Признана иноагентом на территории РФ