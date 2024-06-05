Уехавший из России Илья Лагутенко заработал на бизнесе 19,3 миллиона рублей. Об этом стало известно «Страстям».

Несмотря на то, что лидер рок-группы «Мумий Тролль» уехал из России, он продолжает зарабатывать в нашей стране. Так, у Лагутенко есть действующее ИП, на которое зарегистрированы шесть товарных знаков. Кроме того, артист, согласно открытым источникам, является учредителем ООО «Лагуна». При этом доля в 71% компании принадлежит матери Лагутенко — Елене Кибиткиной.

Организация, которая занимается релизами песен рок-музыканта, в 2023 году заработала 19,3 миллиона рублей. При этом чистая прибыль компании ООО «Лагуна» составила 7,7 миллионов рублей.

Отметим, что еще в 2021 году, согласно открытыми источникам, та же компания приносила музыканту гораздо больше прибыли — 99,6 миллионов рублей «чистыми».

Полный материал о том, куда пропал лидер «Мумий Тролля» Илья Лагутенко читайте в нашем материале.