Уехавший в Израиль в 2022 году Антон Привольнов вернулся в Россию ради заработка

Эмигрировавший в Израиль в 2022 году телеведущий Антон Привольнов неожиданно вернулся в Россию рази заработка. Он стал ведущим церемонии награждения национальной премии «Выбор потребителей».

О том, что Привольнов прилетел в Сочи, рассказала в своем блоге ведущая программы «Утро России» Елена Николаева.

«Провели с Антоном Привольным, который с Первого канала, — премию. И провели круто. Получился, как говорится, матч», — поделилась впечатлениями о соведущем жена бизнесмена Игоря Вдовина - бывшего возлюбленного Анастасии Волочковой.

При этом она подчеркнула, что познакомилась с Привольновым за пять минут до начала мероприятия. В ходе завязавшегося общения Антон поделился с Еленой историей своего перелета из Израиля в Россию.

«Говорит, что начали бомбить, и самолет, летевший из Сочи, развернулся. Сел на дозаправку в Турции. Там сказали, что заправлять самолет, летящий в Израиль, не будут. Топливо дали с условием возвращения в Сочи. Через сутки лайнер с пассажирами долетел до Израиля. И оттуда привез Антона в Сочи», — поделилась рассказом Николаева.

Напомним, до отъезда из России Антон Привольнов 17 лет проработал на телевидении. С 2006 по 2018 годы вел «Контрольную закупку», а с 2021 года - передачу «Звезды сошлись» в паре с Лерой Кудрявцевой.

Ранее Антон Привольнов рассказал, что первые месяцы после эмиграции пил антидепрессанты. Он задавал себе вопросы, что делает в Израиле.