Уехавший в Израиль комик Семен Слепаков* расплатился с долгами в России

Уехавший в 2022 году в Израиль Семен Слепаков* (признан иноагентом на территории РФ) погасил все долги в России. Он был оштрафован на 30 тысяч рублей по делу о нарушении правил деятельности иностранного агента.

По данным ТАСС, в связи с внесенной оплатой судебные приставы прекратили исполнительное производство в отношении Слепакова*.

Ранее Таганский районный суд признал комика виновным в нарушении части 4 статьи 19.34 КоАП РФ. Ему был назначен штраф, который не был оплачен в установленный срок.

Напомним, Минюст РФ внес Слепакова* в реестр иноагентов в апреле 2023 года. Поводом для этого послужили высказывания комика против СВО и россиян.

Сообщалось также, что дизайнер и блогер Артемий Лебедев назвал причину, по которой Слепаков* уехал из России. Он с иронией отметил, что в Москве комику было скучно: «Потому что вот так вот — бац! — и у тебя уже сразу все готово, машину уже привезли на красивых номерах, и вообще уже за тебя все сделано».

*Признан иностранным агентом на территории России