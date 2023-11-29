Уехавший в Израиль Андрей Макаревич* заявил, что не скучает по России
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Проживающий в Израиле музыкант Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что не тоскует по России и не хочет выступать перед соотечественниками.
«У меня нет ни малейшего желания там выступать», — приводит слова артиста Teleprogramma.pro.
Макаревич* выразил уверенность, что ему не дадут провести сольный концерт на территории России. При этом он заверил, что не боится последствий, в случае возвращения на родину, просто страна, в которой он стал знаменитым и заработал состояние, его больше не привлекает.
«Я не скучаю по России», — заключил музыкант.
Макаревич* в марте 2022 года уехал вместе с семьей в Израиль. Он расположился недалеко от Хайфы, на горном массиве на северо-западе города Кармель.
Ранее мы писали, что писатель Захар Прилепин высказался о возможном возвращении в Россию уехавших отечественных звезд. Он допустил, что Алла Пугачева и Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ) приедут обратно в страну, но от этого ему брезгливо.
*(Признаны иноагентами на территории РФ)