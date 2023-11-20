Прилепин сообщил, что ему брезгливо от возвращения в РФ Пугачевой и Макаревича*

Писатель Захар Прилепин высказался о возможном возвращении в Россию уехавших отечественных звезд. Он допустил, что Алла Пугачева, Андрей Макаревич*(Признан иноагентом на территории РФ), Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории РФ) приедут обратно в страну, в которой стали знамениты, но от этого ему брезгливо.

В новом интервью публицист заявил, что ему обидно от того, что артисты, не поддерживающие Россию, как ни в чем не бывало прилетают домой. Он понимает, что они имеют на это право, но чисто по-человечески ему от этого неприятно.

«Они имеют полное основание вернуться и жить здесь. Я понимаю, что это может произойти, но мне чисто по-человечески брезгливо», - отметил писатель в беседе с журналисткой Ксенией Собчак.

По мнению Прилепина, с отъездом многих звезд шоу-бизнес очистился и наполнился новыми лицами. Однако, если «мафия» вернется, всех молодых и талантливых вновь «сметут». Сейчас же открылись дороги для многих начинающих режиссеров, литераторов, певцов, актеров и комиков.

Ранее Захар Прилепин заявил, что актриса Чулпан Хаматова вернется в Россию и получит сотни ролей.

*(Признан иноагентом на территории РФ)