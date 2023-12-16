Уехавший в Израиль 51-летний актер Анатолий Белый* признан иностранным агентом

Министерство юстиции внесло в реестр иностранных агентов уехавшего из России актера Анатолия Белого (Вайсмана) *(Признан иноагентом на территории России). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов», — отмечается в сообщении Минюста.

Также было установлено, что Белый* распространял фейковую информацию о политике России, участвовал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами.

В прошлом году 51-летний артист переехал в Израиль, откуда неоднократно критиковал действия руководства России и своих коллег. Осенью 2023 года он сорвал гастроли театра «Ленком» в Израиле, где ранее служил сам. После этого спектакли Белого* в Париже и Праге отменили, что сильно задело его.

Известно также, что Белый* переписал свою квартиру в центре Москвы на жену, которая периодически приезжает в Россию, чтобы решить дела с документами.

Ранее мы писали, что народный артист России Андрей Соколов высказался об уехавшем из страны актере Анатолии Белом*. По его мнению, им двигает злость и зависть. Однако он уверен, что гастроли театра «Ленком» в Израиле сорвал вовсе не он, так как он слишком мелкая фигура для этого.

*(Признан иноагентом на территории России)