«Таких, как он, миллионы»: народный артист РФ Андрей Соколов раскритиковал Анатолия Белого

Народный артист России Андрей Соколов высказался об уехавшем из страны актере Анатолии Белом. По его мнению, им двигает злость и зависть. Однако он уверен, что гастроли театра «Ленком» в Израиле сорвал вовсе не он, так как он слишком мелкая фигура для этого.

Напомним, что осенью этого года один из самых известных театров РФ собирался везти за границу спектакль «Поминальная молитва», который ставил еще режиссер Марк Захаров. Однако незадолго до отъезда труппы все отменилось, потому что артистам стали поступать угрозы. Выяснилось, что Анатолий Белый настроил публику против «Ленкома» и призвал отменить их гастроли.

После того, как постановку действительно отказались показывать в Израиле, многие посчитали, что это заслуга актера-эмигранта. Но, по мнению Андрея Соколова, это далеко не так. Он считает, что у Анатолия для подобного «кишка тонка». Впрочем, народный артист рад, что труппа все-таки не поехала, так как произойти могло всякое, а рисковать людьми нельзя.

Как признался Соколов, Белый действует сейчас, исходя из зависти и злости. Он верит, что рано или поздно ему это откликнется и вернется бумерангом.

«Ему терять-то нечего. Это и зависть, и злость, здесь много всего. Таких, как он, миллионы - которые не понимают, что творят. Время пройдет… Но вот беда, оно уже будет упущено», - цитирует слова артиста издание aif.ru.

К слову, Анатолий Белый уже стал сталкиваться с проблемами после того, как сорвал гастроли «Ленкома». Сначала у него отменили спектакль во Франции, а теперь стало известно, что та же участь постигла и выступление в Чехии.