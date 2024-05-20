«Насквозь фальшивый»: кинокритики обрушились на Серебренникова, представившего фильм в Каннах

Российские кинокритики обрушились на фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке». Премьера состоялась на Каннском кинофестивале, и это был единственный отечественный фильм на киносмотре.

Отметим, что проект участвовал в основном конкурсе и стал самым масштабным в карьере Серебренникова. На ленту было выделено 10,5 млн долларов, а производство длилось почти два года. Однако, по мнению критиков, ничего выдающегося режиссер в итоге снять не смог. Эксперты сошлись во мнении, что Кирилл вольно интерпретировал роман Эмманюэля Каррера и упустил все важные проблемы, поднимающиеся в произведении.

«Лимонов» насквозь фальшивый. Как и «Лето», мне этот фильм кажется актом сомнительной культурной апроприации», - заявил кинокритик Станислав Зельвенский в Telegram-канале.

Также негативно о фильме высказалась кинокритик Зинаида Пронченко. Она отметила, что Серебренников попытался рассказать историю на чужом языке, который «хочет сделать для себя родным». По ее мнению, никакой потери в том, что премьера данного проекта состоялась в Каннах, а не в России, нет.

Ранее уехавший из России в США Андрей Бурковский появился на Каннском кинофестивале.