Уехавший из России Noize MC* выступил на концерте в Испании в футболке «Азова»**

Рэпер Noize MC*(признан иноагентом на территории РФ) выступил на концерте в Испании. При этом на нем была футболка с символикой запрещенной организации. Об этом сообщает Life.ru.

По данным источника, одет артист был в мерч «Азова»**(организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). В Сети были опубликованы кадры, на которых видно, как певец расстегнул рубашку и показал зрителям символику. Произошло это после того, как один из поклонников рэпера развернул флаг с такими же знаками, как и на его одежде.

Напомним, что до 2022 года Noize MC* активно выступал на территории России, ездил на гастроли, получал гонорары за корпоративы. Однако затем он предпочел уехать. Теперь он дает концерты за границей, хоть и не так часто, как это было раньше.

К слову, после отъезда из России рэпера причислили к иноагентам, но он игнорирует закон и не указывает свой статус в социальных сетях. Из-за этого ему грозит уголовное дело.

Ранее портал «Страсти» узнал, как живут уехавшие из России артисты.

*(Признан иноагентом на территории РФ)

**(Организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России)