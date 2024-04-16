Оксимирон*(признан иноагентом на территории РФ), Face* (признан иноагентом на территории РФ), Noize MC* (признан иноагентом на территории РФ) и другие молодые звезды отечественной музыкальной сцены уехали из России в начале 2022 года, высказавшись против проведения СВО и оставив на Родине большие гонорары и переполненные зрителями концертные залы. Перебравшись за границу, молодые иноагенты всеми способами пытаются заново строить карьеру, но уже на чужбине. О том, как опальным кумирам молодежи живется за рубежом, — в материале сайта «Страсти».

Little Big

Группа Little Big уехала из России летом 2022 года. Участники коллектива выступили против проведения СВО и эмигрировали в Лос-Анджелес, где живут и работают по сей день. Солистка группы Софья Таюрская признавалась, что они вынуждены экономить на всем из-за отсутствия источников доходов. Музыканты снимают жилье и учат английский язык с репетиторами. Они уже получили грин-карту по визе «талантливых людей».

Фронтмен группы Илья Прусикин* (признан иноагентом на территории РФ) объяснял, что Little Big выбрали для эмиграции Лос-Анджелес из-за возможностей продвижения, которые предоставляет этот город. Он подчеркнул, что коллектив всегда мечтал укрепиться на мировой арене. При этом в США эмигрировали далеко не все члены группы — часть команды осталась в России.

Желание построить карьеру на Западе также заставило Прусикина* оставить пятилетнего сына Добрыню в России. Ребенок живет с матерью, бывшей женой музыканта Ириной Смелой. Долгое время артист включал расставание с наследником в число главных неудобств, связанных с эмиграцией. Однако он уточнял, что видится с ребенком на отдыхе. Однако уже после этого в различных СМИ появилась информация о том, что уехавший солист Little Big перестал платить алименты.

При этом беспроблемно давать концерты за пределами России Little Big пока также не получается. Так, в августе 2023-го было сорвано выступление группы в Ереване из-за жалоб местных жителей на скандальное поведение Прусикина*, использовавшего христианский крест в качестве скейтборда. Организаторы сообщили, что «не могут гарантировать безопасность» зрителям и участникам шоу, в связи с чем отменили мероприятие.

Незадолго до этого Прусикину* и компании не дали выступить на Бали, однако тогда артисты заверили, что запланированный на 23 марта концерт отменен по техническим причинам.