Эмиграция и русофобские настроения: как живут уехавшие из РФ музыканты-иноагенты
© JANEK SKARZYNSKI/AFP/East News
Оксимирон*(признан иноагентом на территории РФ), Face* (признан иноагентом на территории РФ), Noize MC* (признан иноагентом на территории РФ) и другие молодые звезды отечественной музыкальной сцены уехали из России в начале 2022 года, высказавшись против проведения СВО и оставив на Родине большие гонорары и переполненные зрителями концертные залы. Перебравшись за границу, молодые иноагенты всеми способами пытаются заново строить карьеру, но уже на чужбине. О том, как опальным кумирам молодежи живется за рубежом, — в материале сайта «Страсти».
Little Big
Группа Little Big уехала из России летом 2022 года. Участники коллектива выступили против проведения СВО и эмигрировали в Лос-Анджелес, где живут и работают по сей день. Солистка группы Софья Таюрская признавалась, что они вынуждены экономить на всем из-за отсутствия источников доходов. Музыканты снимают жилье и учат английский язык с репетиторами. Они уже получили грин-карту по визе «талантливых людей».
Фронтмен группы Илья Прусикин* (признан иноагентом на территории РФ) объяснял, что Little Big выбрали для эмиграции Лос-Анджелес из-за возможностей продвижения, которые предоставляет этот город. Он подчеркнул, что коллектив всегда мечтал укрепиться на мировой арене. При этом в США эмигрировали далеко не все члены группы — часть команды осталась в России.
Желание построить карьеру на Западе также заставило Прусикина* оставить пятилетнего сына Добрыню в России. Ребенок живет с матерью, бывшей женой музыканта Ириной Смелой. Долгое время артист включал расставание с наследником в число главных неудобств, связанных с эмиграцией. Однако он уточнял, что видится с ребенком на отдыхе. Однако уже после этого в различных СМИ появилась информация о том, что уехавший солист Little Big перестал платить алименты.
При этом беспроблемно давать концерты за пределами России Little Big пока также не получается. Так, в августе 2023-го было сорвано выступление группы в Ереване из-за жалоб местных жителей на скандальное поведение Прусикина*, использовавшего христианский крест в качестве скейтборда. Организаторы сообщили, что «не могут гарантировать безопасность» зрителям и участникам шоу, в связи с чем отменили мероприятие.
Незадолго до этого Прусикину* и компании не дали выступить на Бали, однако тогда артисты заверили, что запланированный на 23 марта концерт отменен по техническим причинам.
Face*
Еще одним музыкантом, уехавшим из России после начала СВО, стал рэпер Face*. Объясняя свое решение, исполнитель не стеснялся радикальных высказываний, тем самым сжигая все мосты с родной страной.
«Меня, как российского артиста, теперь практически не существует, как гражданина тоже. Я больше не собираюсь платить налоги в Россию, я уехал и больше не приеду в Россию», — писал рэпер в своем микроблоге.
Помимо этого, знаменитость сообщил, что его песни больше не будут доступны в отечественных стриминговых сервисах, а также отменил все концерты на территории России. Несмотря на очевидную русофобию в поступках и заявлениях музыканта, в 2023 году Face* опубликовал на зарубежных стримингах новый альбом «Ничего хорошего», записанный полностью на русском языке.
К слову, давать выступления артист также не перестал: шоу уроженца Уфы периодически проходят в Тель-Авиве, Таллине, Риге и Вильнюсе. Однако, если в Москве концерты Face*, по неофициальным данным, обходились организаторам в 2 млн рублей, то в европейских столицах шоу российского рэпера теперь стоят в разы меньше.
Noize MC*
Музыкант эмигрировал из России после начала СВО. Однако еще одним поводом для отъезда рэпера стала организованная Следственным комитетом РФ в 2021 году проверка его творчества на «пропаганду негативного отношения к полицейским и попытку реабилитации нацизма». Артист постепенно стал избавляться от имущества на Родине, а с самого начала спецоперации в своих соцсетях активно высказывался против ее проведения, в марте 2022-го же покинул страну окончательно. Всю весну артист выступал в западных странах с благотворительными концертами, а деньги, собранные с билетов на выступления, он перечислял в фонды помощи украинским беженцам.
В настоящий момент Noize MC* с группой продолжает выступать по миру с шоу и возвращаться в Россию не собирается, а в качестве основного места жительства предпочел Литву.
Монеточка**
Певица Монеточка** (признана иноагентом на территории РФ) также захотела покинуть Родину в 2022 году. Осыпав критикой власти РФ и проведение спецоперации, исполнительница хита «Каждый раз» на шестом месяце беременности релоцировалась в Литву, где находится вместе с мужем и ребенком до сих пор. В одном из интервью певица призналась, что причиной эмиграции стало желание «чувствовать свободу в своих высказываниях». Она также отметила, что в родной стране с ней прекратили сотрудничество организаторы и партнеры.
Весной 2022 года певица вместе с коллегами по цеху провела серию концертов под названием Voices of Peace в десяти городах Европы. Вырученные с этих выступлений средства музыканты отправили в польский благотворительный фонд, который осуществлял продовольственную и правозащитную помощь украинским беженцам. Со слов артистов, по итогам тех концертов в организацию было перечислено 340 тысяч евро. Депутат Госдумы Максим Иванов, в свою очередь, осудил действия Монеточки** и подчеркнул, что она испортила свою репутацию из-за «политической конъюнктуры».
В то же время опальная певица признавалась, что в будущем хочет вернуться жить в Россию, поскольку ей не нравится находиться вдали от близких и друзей. Планов звезда предпочитает не строить и не знает, надолго ли они с супругом останутся в Литве. При этом желание вернуться в родную страну не помешало артистке в октябре минувшего года продать свою квартиру в центре Москвы режиссеру Герману Могилевскому. За продажу столичной недвижимости Монеточка** получила порядка 30 млн рублей, которые, по всей видимости, будут потрачены в одном из городов Европы.
Оксимирон*
Оксимирон*, подобно предыдущим участникам списка, покинул Россию после начала спецоперации на территории Украины в 2022 году, после чего организовал ряд благотворительных концертов под названием «Russians Against War», доход от которых был направлен на помощь украинским беженцам.
Рэп-исполнитель был включен в список физлиц-иноагентов 7 октября 2022 года. В графе «Сведения об иностранных источниках» у него было указано: «Украина». Уточнялось, что музыкант «осуществляет политическую деятельность».
После отъезда звезду неоднократно штрафовали за дискредитацию ВС РФ, а в январе 2023 года композиция рэпера «Ойда» была признана экстремистской из-за призывов к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности Российской Федерации. Артисту назначили штраф в размере 70 тысяч рублей.
Известно, что Оксимирон* находится в Лондоне, где до этого уже жил много лет. Он периодически гастролирует по городам Европы и Америки и на каждом концерте высказывается в поддержку Украины.
Что будет с уехавшими музыкантами-иноагентами — мнение продюсера
После начала спецоперации признанные иноагентами исполнители «поснимали маски». Такое мнение в разговоре со «Страстями» озвучил музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов.
«В первую очередь хочется сказать, что данные кумиры молодежи еще достаточно зеленые, как профессиональные артисты. Их тянет в разные стороны, так сказать, как ветер дует. Когда началась СВО все артисты, получившие иноагентский статус, поснимали свои маски. Они высказывались против нашей страны, однако забыли подумать о последствиях. Эмигрируя, они думали, как всегда, только о бабках, которые они зарабатывали и будут зарабатывать в Европе, шиковать. Но не тут-то было», - заявил Дворцов.
По словам продюсера, той популярности и заработков, которыми уехавшие звезды обладали в России, в западных странах у них никогда не будет. При этом реанимировать свою карьеру на Родине у опальных музыкантов тоже вряд ли получится.
«На той стороне баррикады никто из этих артистов не нужен, они этого не понимают. Их позовут несколько раз, а потом забудут и выкинут как ненужную тряпку. В случае, если они захотят вернуться в нашу страну после окончания СВО, они будут иметь здесь статус безработных предателей, уже явно не артистов с громкими именами», - заключил он.
*(признан иноагентом на территории РФ)
**(признана иноагентом на территории РФ)