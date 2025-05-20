Уехавший из России Никита Пресняков воссоединился с младшим братом

Уехавший из России сын Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте воссоединился с младшим братом. Никита Пресняков опубликовал в соцсетях фото с отдыха, на которых был его родственник.

Никита и его брат наслаждались прогулкой на лодке. 33-летний певец позировал в спасательном жилете и кепке, с веслом в руках. Его брат тоже был в спасательном жилете и с головным убором.

«Когда старший брат присоединяется к поездке, это всегда время приключений», - написал на английском языке артист.

Поклонники отметили особую атмосферу между родственниками и начали строить догадки о месте их отдыха — возможно, это семейная рыбалка или прогулка на природе.

Напомним, что Никита Пресняков уже два года живет в США со своей супругой Аленой. Он занимается видеомонтажом и музыкальными проектами, а также дает концерты, на которых исполняет чужие хиты 90-х и не только.

Родственники не так часто говорят о жизни Никиты. Его бабушка Елена Преснякова признавалась, что реже стала общаться с внуком. Но, по ее словам, у него все нормально.

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