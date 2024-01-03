Уехавший из России Никита Пресняков показал зрелищные трюки в Калифорнии

Уехавший из России Никита Пресняков проводит новогодние каникулы в Калифорнии. Вместе с женой Аленой Красновой старший сын певицы Кристины Орбакайте отправился на горнолыжный курорт и похвастался своим умением кататься на сноуборде.

В соцсети Никита опубликовал видеоролик, на кадрах которого запечатлены исполненные им трюки.

При этом на ноуборд также встала и жена Преснякова-младшего. Алена не так уверенно катается, как супруг, но тоже поразила своими умениями посетителей.

После катания внук Аллы Пугачевой вместе с друзьями отправились за новогодний стол, а Алина с подругами посетила купель, сообщает портал The Voice.

Ранее мы писали, что Пресняков-младший не стал раскрывать свой гонорар за написание музыки для российского фильма «Триггер». В США музыкант и его избранница живут в роскошных апартаментах в небоскребе Twenty Five Murray Street на Манхэттене. Стоимость подобной недвижимости составляет порядка 2,5 млн долларов.