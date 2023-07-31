Уехавший из России музыкант Андрей Макаревич* не выдержал израильских порядков и разразился критикой

Покинувший Россию бессменный участник рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ) рассказал о негативных моментах, с которыми пришлось столкнуться на Земле обетованной. Не прошло и двух лет, как музыкант обрушился с критикой на израильские службы, пишет Life.ru.

Бумажку из любой конторы, по словам певца, приходится ждать минимум два месяца. Точно такая же ситуация обстоит с доставкой из магазинов — вместо назначенного дня ее осуществляют спустя неделю.

Израильская почта не менее огорчила сбежавшего из РФ рок-музыканта. Так, он посетовал на дорогую пошлину в размере 2 тысяч евро за пересылку дорогих, но уже сердцу, вещей. Несмотря на высокую стоимость оказываемых услуг, гарантии их выполнения нет. Хоть посылка и дошла до Израиля, там ее по какой-то причине развернули. А по дороге обратно в Россию она и вовсе потерялась.

Макаревич*, как и любой другой гражданин ближневосточной республики, платит налоги. В связи с этим он ожидает соответствующего отношения к себе, однако статус легенды, дающий дивиденды на родине, не обладает в другом государстве никакой силой. Поэтому в Израиле с музыкантом возможна та несправедливость, с которой он по вышеописанной причине не сталкивался в России.

При этом 69-летний бессменный участник рок-группы «Машина времени» плотно осел на Земле обетованной. Он обосновался в Нетании — процветающем курорте, где ведет совместный быт с израильской журналисткой украинского происхождения Эйнат Кляйн (Инна Калинина), которая младше звездного мужа на 30 лет. Женщина зарабатывает проведением исторических туров, а также поддерживает супруга в его русофобии. Вместе они растят сына. Мальчик появился на свет год назад.

На новой родине Макаревич* живет на деньги с музыки и концертов. При этом география выступлений певца очень сильно совпадает с его сбежавшими из России коллегами. Артистам приходится давать концерты в одних и тех же странах, где уровень лояльности к ним еще не упал. Помимо эстрадной карьеры, певец занимается продажей недавно написанной книги.

Ранее известный музыкальный критик Сергей Соседов, раскритиковавший выступление Аллы Пугачевой с гробом на сцене, прошелся и по сбежавшему из России Макаревичу*. Он назвал певца пенсионером, которому пора завершить карьеру.

*признан иноагентом на территории РФ