«Глаза жуткие, горб виден»: внешность Аллы Пугачевой вызывает опасения у коллег

Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что уехавшей из России Алле Пугачевой должно быть стыдно выступать на сцене и упомянул про ее горб. Он назвал звезд, покинувших страну, пенсионерами, которые могут заработать только пением в русских ресторанах. Но Примадонне делать это не надо, она уже обеспечила себе жизнь.

В беседе с корреспондентами dni.ru Соседов отметил, что за границей не поймут творчества певцов. По его словам, у них не единого шанса добиться там успеха. Если другие будут пробовать, то Алла Борисовна не станет, уверен мужчина.

«Пугачева, конечно, там не станет выступать – ей просто не надо, она уже все заработала на несколько жизней вперед и уже давно все спела», – считает музыкальный критик.

Сергей посоветовал поклонникам не переживать по поводу уехавших звезд, ведь они были «старперами, чьи карьеры давно окончились». Он назвал Пугачеву, Бориса Гребенщикова*(признан иноагентом на территории РФ) и Андрея Макаревича** (признан иноагентом на территории РФ) пенсионерами, которым нельзя больше выходить на сцену.

«Всему есть предел – у всего есть свой ресурс! А выходить и трепыхаться на сцене – это уже стыдно», – высказался Соседов.

При этом мужчине жаль Примадонну. Он вспомнил те времена, когда она была на пике популярности. Сергей считает, что Алла Борисовна сама себя «разбила и превратила в осколки». По его мнению, певице давно не стоило выступать, а красиво завершить карьеру.

«Петь ей давно не о чем, нечего и нечем. Из нее давно ушла энергия, глаза жуткие, горб виден», – отметил Соседов.

Ранее Ангелина Вовк заподозрила, что на фестивале в Витебске вместо Пугачевой был ее двойник.

*признан иноагентом на территории РФ

**признан иноагентом на территории РФ