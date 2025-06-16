Уехавший из России Моргенштерн* похвастался бункером в Израиле за 237 млн рублей

Проживающий в Тель-Авиве рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн* (признан иноагентом на территории РФ) похвастался покупкой персонального бункера после начала ракетных атак Израиля по Ирану.

В личном блоге он опубликовал короткий видеоролик, на кадрах которого запечатлена комната с белыми стенами. Алишер* с улыбкой продемонстрировал, как закрывает окно бронированной ширмой. При этом, судя по кадрам, его убежище расположено не под землей.

«Три миллиона долларов (237 млн рублей по текущему курсу -прим. ред.). Про деньги в бункере мы с вами еще не говорили. Сейчас буду хвастаться. В моей жизни это самая дорогая жизнь», - разоткровенничался Моргенштерн*.

В 2022 году артист переехал в Дубай, однако в начале 2024 года местные власти закрыли ему въезд в страну. По мнению самого Моргенштерна*, причиной стало скандальное интервью Ксении Собчак, в котором он подверг критике миграционную политику ОАЭ и рассказал о путях обхода ограничений. После этого он переехал в Израиль, так как оказался гражданином этой страны.

Летом 2024 года израильские активисты потребовали лишить Моргенштерна* паспорта, так как он якобы смог репатриироваться обманным путем. Кроме того, музыкант решил не вставать на воинский учет, соответственно, речи о службе в ЦАХАЛ идти не может.

*Признан иностранным агентом на территории РФ