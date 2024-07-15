Моргенштерн* может лишиться израильского гражданства

Известный рэпер Моргенштерн* (признан в РФ иноагентом) обманул израильские власти, вследствие чего может лишиться приобретенного паспорта. Об этом пишет местное издание Makaav, передает aif.ru.

По информации источника, репатриировавшись в призывном возрасте в Израиль, музыкант решил не вставать на воинский учет, соответственно, речи о службе в ЦАХАЛ идти не может. Также выяснилось, что исполнитель прожил в стране считанные дни: указал, что постоянно проживает в Гиватаиме, однако сразу после получения загранпаспорта улетел в Дубай.

Уточняется, что Моргенштерну* удалось репатриироваться до ужесточения законодательства. Сейчас у эмигрантов отсутствует право на получение заграничного паспорта в течение года после репатриации. Вдобавок они потеряют статус резидента страны, если не будут проживать на территории Израиля в течение определенного периода.

Недавно редакция Makaav отправила обращение министру внутренних дел Израиля Моше Арбелю. Журналисты привели пример Моргенштерна* и призвали пересмотреть критерии предоставления гражданства, а также рассмотреть процедуру лишения гражданства для недобросовестных новых граждан.

Ранее бывшая жена Моргенштерна* Дилара намекнула на беременность, показав живот.

*(признан в РФ иноагентом)