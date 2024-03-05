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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 05 марта 2024, 19:25
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Уехавший из России Максим Галкин* перешел на украинский и литовский языки

Уехавший из России Максим Галкин* перешел на украинский и литовский языки

© Starface.ru

Уехавший из России юморист Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) пытается завоевать любовь новой аудитории в соцсетях. С этой целью он перешел на общение на украинском и литовском языках.

Свой последний пост муж 74-летней Аллы Пугачевой посвятил воспоминаниям из детства. На украинском языке он заверил своих читателей, что часто бывал в Одессе и с первого класса школы изучал мову.

При этом пользователи с Украины уличили Галкина* во лжи, отметив, что в те годы украинский язык детям преподавали со второго класса. Юморист замечания проигнорировал, чтобы не привлекать лишнего внимания.

В следующем посте Галкин* на ломаном литовском анонсировал концерты в Вильнюсе. При этом подпись к видео сделал на русском языке. Как предположили подписчики, не справился с иностранным алфавитом.

«Все правильно, сбежал с Родины – учи чужие языки. Как по-другому?» – с иронией отметили комментаторы.

Напомним, в 2022 году Галкин* утверждал, что начал изучать латышский язык, так как летние месяцы проводит с семьей в Юрмале. Он даже попытался сказать несколько фраз во время одного из выступлений в этой прибалтийской стране.

Ранее продюсер Павел Рудченко объяснил причину регулярных нападок Галкина* в адрес бывших коллег. По мнению эксперта, муж 74-летней Аллы Пугачевой просто завидует успеху оставшихся в стране артистов.

*Признан иностранным агентом на территории России

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Максим Галкин
Артист
эмиграция
новости шоу-бизнеса