«Брызжет желчью»: продюсер объяснил, почему Галкин* оскорбляет оставшихся в России коллег

Продюсер Павел Рудченко объяснил причину регулярных нападок уехавшего из России юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) в адрес бывших коллег. По мнению эксперта, муж 74-летней Аллы Пугачевой просто завидует успеху оставшихся в стране артистов.

«Галкин* — один из тех, кто брызжет желчью в сторону коллег-артистов из России, которые сейчас не только не пострадали, но и улучшили материальное положение, увеличили количество концертов в России»,- сказал Рудченко в беседе с NEWS.ru.

Он также добавил, что у Галкина* и других сбежавших артистов публика значительно сократилась, они редко дают концерты, а их творчество интересно только тем, кто занял такую же позицию.

В качестве примера Рудченко привел Лайму Вайкуле и Наргиз Закирову, которым «остается только создавать инфоповоды на осуждении пророссийски настроенных артистов».

Ранее Галкин* отправился на гастроли в США. В ходе концерта он решил высмеять артистов Российской музыкальной ассоциации, в состав организации входят Григорий Лепс, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Лариса Долина. Комик предложил переименовать ассоциацию в «кооператив Судорога», так как средний возраст участников составляет 70 лет.

*Признан иностранным агентом на территории России