Уехавший из России лидер «Сплина» продал загородный дом в Петербурге после сообщений об убытках группы

Уехавший из России лидер «Сплин» Александр Васильев начал распродавать недвижимость. Музыкант избавился от дома площадью 395 квадратов с участком земли в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, Васильев заключил сделку по продаже на прошлой неделе. Кадастровая стоимость таунхауса и 1200 квадратов земли оценивается примерно в 39 миллионов рублей.

При этом в собственности у 55-летнего музыканта остались две квартиры площадью 55,7 и 96,4 квадратных метра. Обе находятся в Санкт-Петербурге.

Напомним, в 2022 году Александр Васильев на концерте в Воронежской области выступил в поддержку сбежавших из России артистов. После этого по всей стране начали отменять концерты группы «Сплин». Васильев уехал в Испанию, однако перезапустить карьеру в Европе не смог.

В России у группы осталась действующая ООО, которая в 2022 году принесла 19 млн рублей убытка, а в 2023 году ушла в минус уже на 24,5 млн рублей.

Ранее директор группы «Сплин» Александр Морозов прокомментировал сообщения об убытках коллектива и назвал их «враньем». О планах возвращения в Россию он заявил, что участники группы пока об этом не распространяются.