Уехавший из России Константин Меладзе получил украинский паспорт и лишился отчества

Уехавший из России композитор и продюсер Константин Меладзе лишился своего отчества — Шотович. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В настоящее время 61-летний музыкант проживает в Италии, где получил новый украинский паспорт. Как оказалось, от проставления отчества в документах власти страны отказались - считают пережитком советского прошлого.

С 2022 года Константин ни разу не был в России, однако это не мешает ему продолжать бизнес в Москве. Продюсер регулярно отчитывается в ФНС о налогах, а также сообщил о смене документов, отмечает канал.

Ранее Константин Меладзе неожиданно передумал продавать виллу в Гурзуфе и попросил риелтора снять объявление. Теперь продюсер даже не хочет сдавать дом в аренду. Два года Константин пытался продать особняк, но покупателей не нашлось.