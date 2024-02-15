Уехавший из России комик Романов завершил карьеру

Покинувший Россию комик и экс-звезда шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале Дмитрий Романов объявил о завершении карьеры. Соответствующий пост он разместил в своем микроблоге.

«Я заканчиваю в этом году гастрольный тур, приезжаю в те города, в которых еще не был, и дальше не планирую этим заниматься. Так что успейте попасть на меня вживую», — поделился юморист.

Стендапер объяснил свое решение тем, что в минувшем году впервые успешно провел свое первое наставничество. Сейчас он намерен сконцентрироваться именно на этой области.

В то же время Романов уточнил, что в инфобизнесе его интересует не столько возможность много зарабатывать, сколько шанс быть полезным людям и получать их благодарность.

Напомним, Дмитрий Романов ушел с ТНТ и прекратил участие в юмористических проектах канала. В период с 2019 по 2022 год юморист вел рубрику «Светский исход» в шоу «Вечерний Ургант».

С 2022-го проживает за пределами России. В июле прошлого года комик объявил, что получил израильский паспорт.

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