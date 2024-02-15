Певица Чеботина и юморист Ярушин пошутили друг над другом с помощью песен

Певица Люся Чеботина и юморист Стас Ярушин приняли участие в марафоне «ШУТКИПЕСНИ» на «Юмор FM». Артисты исполнили 300 коротких смешных песен и пошутили друг над другом.

«Мы называем их «шуткипесни», а поклонникам КВН они хорошо знакомы как «карапули». Вместе с «Юмор FM» мы заявили, что за три часа представим триста музыкальных шуток. Вышло круто! Как и обещали, смешно, «по нотам» – настоящий такой марафон музыкального юмора», – поделились звездные гости.

Многие композиции приобрели новое звучание. Так, хит Виктора Цоя перепели на: «ЭКГ требуют наши сердца».

Ярушин увидел, как Люся пьет кофе из одноразового стаканчика и спел: «Ты натура утонченная, пьешь боярышник, мизинчик оттопырив». А она ответила ему в стиле Надежды Кадышевой: «Месяц я не ем, пью только росу, даже не смотрю я на колбасу…».

Слушатели «Юмор FM» оценили музыкальный проект, который не имеет аналогов. В финале марафона артисты исполнили хит Чеботиной «Солнце Монако».

А 15 февраля на «Юмор FM» выйдет одноименная рубрика, где Стас Ярушин и Люся Чеботина будут исполнять шуточные песни раз в три часа.