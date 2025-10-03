Уехавший из России Хованский продал «мем-квартиру» в Петербурге за 30 млн рублей

Блогер Юрий Хованский спустя четыре года продал квартиру в Петербурге, в которой снимал все свои ролики. Недвижимость приобрели за 30 млн рублей. Об этом сообщает Kp.ru.

Хованский с 2021 года пытался избавиться от своей так называемой «мем-квартиры» на Большой Озерной улице. Изначально за нее он хотел получить 45 млн рублей, но желающих купить апартаменты было немного, поэтому цена упала сначала до 40 млн, затем до 30 млн рублей.

Как выяснили СМИ, те, кто видел квартиру вживую, были шокированы ее состоянием. Прежний владелец оставил там большое количество мусора – повсюду валялись бутылки, банки и окурки. Сигареты Хованский тушил прямо о стол. Кто решил купить это жилье, пока не уточняется.

К слову, сам Юрий Хованский давно уехал из России и обосновался в Сербии. Он делился с пользователями Сети, что собирается отказаться от гражданства и открыть шаурмечную в Белграде.

