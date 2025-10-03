Раскрыта личность нового владельца квартиры бывшей возлюбленной Павла Дурова Ирины Болгар

В начале октября стало известно, что Ирина Болгар, называющая себя матерью детей бизнесмена Павла Дурова, продала квартиру в Петербурге, от которой не могла избавиться несколько месяцев. Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, новым владельцем стал рэпер, выступающий под псевдонимом Booker.

Источник выяснил, что 30-летний исполнитель приобрел квартиру Ирины в доме 1917 года на Васильевском острове. Выручить за нее Болгар планировала более 15 млн рублей. Однако, по данным СМИ, рэпер выплатил только 5,5 млн рублей. Судя по фотографиям, которые распространялись в Сети, апартаменты экс-избранницы Дурова были в плохом состоянии и требовали капитального ремонта.

Отметим, что Booker стал известен в 2014 году благодаря батлу со Славой КПСС. После этого он стал набирать аудиторию, выпускать треки и давать концерты. Однако в 2022 году его карьера оказалась под угрозой после публичного осуждения СВО. Чтобы исправить ситуацию, артист поехал с извинениями в Херсон, передал 1,5 млн рублей на нужды жителей. А в 2024 году перечислил деньги, вырученные с благотворительного концерта, на помощь пострадавшим в Курской области.

Ранее Ирина Болгар вышла на связь после нескольких месяцев затишья.