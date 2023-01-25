Филипп Киркоров потратил более миллиона рублей на свой пресс

После Нового года публика активно обсуждает изменения во внешности Филиппа Киркорова. Сам певец не скрывает, что в погоне за вечной молодостью он лег под нож хирурга. Недавно выяснилось, то артист перекроил себе не только лицо, но и живот, чтобы похвастаться перед поклонниками стальным прессом. Журналисты из «КП» связались с бьюти-экспертом Ириной Ковалевич и узнали, в какую стоимость обошлась данная манипуляция певцу.

По словам специалиста, обычно пластика живота стоит 650 тысяч рублей, но случай Киркорова особенный, поскольку ему еще проделали моделирование спортивных кубиков. Вот почему к обозначенной сумме можно прибавить еще 800 тысяч рублей.

По общим подсчетам Ирины, итоговая сумма всех омолаживающих операций Филиппа равна трем миллионам рублей. «На хирургическую коррекцию атрофии кожи лица и шеи он потратил не менее 350 тысяч рублей. Почти столько же ушло, чтобы избавиться от второго подбородка. Инъекции филлеров стоят тоже недешево — около ста тысяч рублей», — высказалась Ковалевич.

Ранее сообщалось о том, что проблемы Филиппа с налоговой службой продолжаются. Подробности читайте в этой статье.