Уехавший из России Даня Милохин раскрыл свой заработок за границей

Проживающий в Дубае блогер Даня Милохин рассказал, сколько зарабатывает за границей. Он признался, что его ежемесячный доход составляет около 700 тысяч рублей.

«Вот так. То есть поесть мне хватает», — заявил тиктокер в интервью для канала «100балльный репетитор» на YouTube.

При этом Милохин подчеркнул, что заработок стабильный, поэтому он в целом доволен. Блогер также признался, что в России он зарабатывал в три раза больше, но сейчас у него появилась мотивация, так как все потеряно.

«Все легендарное начинается с нуля», - выразил уверенность Милохин.

3 октября стало известно, что в дом, где прописан Даня Милохин, приходили полицейские. Они хотели вручить блогеру повестку, однако встретили только отца тиктокера, который усыновил его. Дмитрий Тюленев отказался принимать документ и заявил, что сын находится за границей.

Мы писали, что приемный отец Дани рассказал, что сыну не дают возможности вернуться в Россию несмотря на то, что тиктокер к этому стремится. Тюленев также заверил, что сейчас против его семьи началась настоящая травля — бизнес закрылся, а дом в Анапе требуют снести.