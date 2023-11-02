Уехавший из России Даня Милохин раскрыл свой заработок за границей
Уехавший из РФ Даня Милохин признался, что зарабатывает 700 тысяч рублей в месяц.
© Tarakanov Vadim/East News
Проживающий в Дубае блогер Даня Милохин рассказал, сколько зарабатывает за границей. Он признался, что его ежемесячный доход составляет около 700 тысяч рублей.
«Вот так. То есть поесть мне хватает», — заявил тиктокер в интервью для канала «100балльный репетитор» на YouTube.
При этом Милохин подчеркнул, что заработок стабильный, поэтому он в целом доволен. Блогер также признался, что в России он зарабатывал в три раза больше, но сейчас у него появилась мотивация, так как все потеряно.
«Все легендарное начинается с нуля», - выразил уверенность Милохин.
3 октября стало известно, что в дом, где прописан Даня Милохин, приходили полицейские. Они хотели вручить блогеру повестку, однако встретили только отца тиктокера, который усыновил его. Дмитрий Тюленев отказался принимать документ и заявил, что сын находится за границей.
Мы писали, что приемный отец Дани рассказал, что сыну не дают возможности вернуться в Россию несмотря на то, что тиктокер к этому стремится. Тюленев также заверил, что сейчас против его семьи началась настоящая травля — бизнес закрылся, а дом в Анапе требуют снести.