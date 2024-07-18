Уехавший из России брат Хаматовой намекнул на бедственное положение: ищет бесплатные ночлежки

Актер Шамиль Хаматов в личном блоге сообщил, что собирается вместе с семьей отправиться в путешествие. Вот только, по всей видимости, у него не хватило денег на жилье, потому что сейчас он ищет бесплатный приют у незнакомцев.

Брат Чулпан Хаматовой обратился к поклонникам и попросил на несколько ночей впустить его родных пожить. Временное и бесплатное жилье им нужно в Вероне, Ницце, Барселоне, Бильбао и Лилле. Артист обещает, что они потревожат хозяев лишь 1-2 дня максимум.

«В ближайшее время мы с семьей собираемся в путешествие и будем рады, если вы или ваши друзья приютят нас в любой из точек», - написал Шамиль в личном блоге.

Теперь в Сети обсуждают, что у Хаматова проблемы с деньгами после отъезда из России. Напомним, что он уехал в Латвию вслед за сестрой после начала СВО. Сначала актер долго размышлял по поводу эмиграции, но потом все-таки принял решение перевезти семью за границу. Сейчас, по информации СМИ, он работает в театре. О новых ролях Шамиля ничего неизвестно. При этом Чулпан уже уволили с работы в Прибалтике.

Ранее глава ФПБК Виталий Бородин заявил, что попросит признать Чулпан Хаматову иноагентом.