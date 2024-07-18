Чулпан Хаматову могут признать иноагентом после ее согласия выступить на вечере в поддержку Украины

Лидер Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин займется признанием актрисы Чулпан Хаматовой иностранным агентом. Она уже более двух лет живет в Латвии и дает концерты для иностранной публики и эмигрантов. Подробности узнал портал «Страсти».

Как оказалось, Виталий Бородин считал, что Хаматовой уже присвоили статус иноагента. Однако это не так. Ни она, ни ее брат Шамиль не проверялись ранее на иностранное финансирование. Глава ФПБК сообщил, что исправит это.

«Попросим признать ее (Чулпан Хаматову – прим. «Страсти») иноагентом», - заявил Виталий Бородин.

Напомним, что недавно телеведущая Татьяна Лазарева*(признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) анонсировала благотворительный вечер в поддержку Украины. Заявлено, что на нем выступит семья Хаматовых. Билеты стоят от 30 евро (примерно 2,8 тысячи рублей) до 80 евро (примерно 7,7 тысячи рублей).

К слову, Чулпан уже давно дает концерты за границей, так как в театре терпит неудачи. Постановки с ее участием отменяют, а недавно ее и вовсе уволили. Что касается ее брата Шамиля, то он не сразу уехал из России вслед за сестрой. Первое время после начала СВО он находился в Москве. Но потом принял решение эмигрировать. Он признался, что сделал это из-за «бесконечного страха».

Ранее стала известна причина увольнения Чулпан Хаматовой из Рижского театра.

*(Признана иноагентом на территории РФ, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)