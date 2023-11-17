Уехавший из России блогер Шарлот вызвал на дуэль певца SHAMAN

Блогер Эдуард Шарлот, который ранее уехал из России и на камеру сжег свой паспорт, внезапно обратился к певцу Ярославу Дронову, выступающему под псевдонимом SHAMAN, с предложением провести музыкальную дуэль.

Шарлот выразил уверенность, что Дронов не является настоящим музыкантом и призвал своего оппонента посоревноваться с ним в игре на музыкальном инструменте, сочинении композиций, а также испытать вокальный диапазон голоса.

«Везде в проплаченных источниках пишут, что ты композитор и автор песен. Я в тебе не признаю ни одного, ни второго», - приводит слова блогера Lenta.Ru.

При этом он добавил, что если SHAMAN не ответит на его вызов, то автоматически проиграет ему в дуэли.

Ранее Шарлот опубликовал в соцсетях обращение к поклонникам, в котором заявил, что хочет приехать в Россию, но у него нет денег на билет. Он заявил, что хочет вернуться в родную страну и наполнен светлым творчеством. По прилете в Москву блогер пообещал презентовать новый альбом, который никак не связан с политикой.