Певец Шарлот попросил фанатов скинуться ему на билет в Россию, об этом он рассказал в своих соцсетях.

Музыкант, который в июне 2023 года на видео сжег свой российский паспорт и уехал за границу, собрался обратно. Он выложил в соцсетях обращение к поклонникам, в котором заявил, что хочет приехать в Россию, но у него нет денег на билет.

«Это решение осознанное. К сожалению, отсутствуют средства на билет, зато есть десятки тысяч преданных слушателей, а также родные, знакомые и вроде как друзья. Пожалуйста, накиньте на билет лаве», - написал он.

Шарлот заявил, что по прилете в Москву он презентует свой новый альбом, который никак не связан с политикой.

«Я еду к себе домой, в родную страну. Сейчас я наполнен светлым творчеством», - добавил музыкант.

Напомним, до этого Шарлот был замечен в публикации нескольких фейковых сообщений в соцсетях о своей смерти.

Ранее мы писали о том, что певец Шарлот поднял стоимость своих выступлений до 800 тысяч рублей.