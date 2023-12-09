Уехавший из России Анатолий Белый живет в забвении и страхе в съемной квартире

Переехавший в 2022 году в Израиль Анатолий Белый обрубил все связи с Россией. У него не осталось ни друзей, ни жилья, ни работы. Актер продал свою квартиру в Москве и снимает жилье в Израиле.

В конце ноября стало известно, что актер переписал на жену Инессу Москвичеву свою четырехкомнатную квартиру площадью 133 квадрата на Большом Харитоньевском переулке рядом с Чистыми прудами. Он сделал это, чтобы у него не отобрали жилье.

Недавно актер перебрался в Нетанию — в курортном городе у Белого живут родственники. Там он снимает квартиру, куда перевез жену и детей. Из-за незнания иврита актер с трудом получает роли в Израиле. В октябре жизнь Анатолия изменилась кардинально из-за конфликта с Палестиной. Он начал критиковать не только Россию, но и активно выступает против Палестины, пишет НТВ.

Издание уточняет, что за границей у Белого нет фанатов. Гастроли по Европе показали, что эмигранты не хотят посещать спектакли уехавшего из России артиста.

При этом Белый утверждает: в Россию он больше не вернется. Также артист регулярно критикует россиян.

Ранее мы писали о том, что Олеся Железняк раскритиковала Анатолия Белого после отмены гастролей в Израиле.