Анатолий Белый переписал московскую квартиру на жену, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Актер, переехавший в 2022 году в Израиль, решил разорвать все связи с Россией. Как сообщили журналисты, Белый поддерживает связь с супругой Инессой Москвичевой, которая регулярно присылает ему фотографии из их столичной квартиры.

Чтобы недвижимость у актера отобрать не смогли, он решил переписать ее на супругу. Теперь Инесса владеет четырехкомнатной квартирой площадью 133 квадрата на Большом Харитоньевском переулке рядом с Чистыми прудами. Она также является собственницей недвижимости в Тропарево-Никулино.

Анатолий Белый женился на Инессе Москвичевой в 2013 году. Супруги встречались с 2006 года, но связать себя узами брака решили только спустя семь лет. В 2022 году артист уволился из МХТ им. Горького и уехал за границу.

Ранее мы писали о том, что Олеся Железняк раскритиковала Анатолия Белого после отмены гастролей в Израиле.