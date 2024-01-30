Станислав Садальский объяснил, почему уехавшие из России артисты не состоятся за рубежом

В 2022 году многие российские актеры переехали за рубеж, но не всем удается найти за границей достойную работу в театре и кино. Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский объяснил, почему сбежавшие звезды не смогут состояться в других странах.

Актер считает, что проблема не столько в языковом барьере и наличии звезд в собственных странах. Все гораздо сложнее: человек, выросший в России, привык к поддержке собственного народа, частью которого он является. Родные стены ему в этом помогают. Поэтому он не сможет перестроиться на волну другой страны, уверен артист.

Каждый артист, говорит Садальский, уверен в своей значимости.

«Но русский артист в силу своего менталитета может работать только у себя в России. Такой менталитет русского, советского артиста! Уж не нашим артистам чета был Михаил Чехов. Человек, у которого учились Мэрилин Монро, Ингрид Бергман, Грегори Пек. Но лучшее время его было только в России», — цитирует его aif.ru.

Ранее Садальский заявил, что россияне «низвергли» Аллу Пугачеву с трона из-за неоправданных ожиданий. По его мнению, аудитория не смогла простить артистку, которая предпочла покинуть страну.