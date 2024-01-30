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Опубликовано 30 января 2024, 18:45
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Станислав Садальский объяснил, почему уехавшие из России артисты не состоятся за рубежом

Актер Садальский заявил, что уехавшие из России артисты не состоятся за рубежом.
Станислав Садальский объяснил, почему уехавшие из России артисты не состоятся за рубежом

© Starface.ru

В 2022 году многие российские актеры переехали за рубеж, но не всем удается найти за границей достойную работу в театре и кино. Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский объяснил, почему сбежавшие звезды не смогут состояться в других странах.

Актер считает, что проблема не столько в языковом барьере и наличии звезд в собственных странах. Все гораздо сложнее: человек, выросший в России, привык к поддержке собственного народа, частью которого он является. Родные стены ему в этом помогают. Поэтому он не сможет перестроиться на волну другой страны, уверен артист.

Каждый артист, говорит Садальский, уверен в своей значимости.

«Но русский артист в силу своего менталитета может работать только у себя в России. Такой менталитет русского, советского артиста! Уж не нашим артистам чета был Михаил Чехов. Человек, у которого учились Мэрилин Монро, Ингрид Бергман, Грегори Пек. Но лучшее время его было только в России», — цитирует его aif.ru.

Ранее Садальский заявил, что россияне «низвергли» Аллу Пугачеву с трона из-за неоправданных ожиданий. По его мнению, аудитория не смогла простить артистку, которая предпочла покинуть страну.