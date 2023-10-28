Уехавший из России актер Бурковский зарабатывает в России по 120 тысяч ежемесячно

Уехавший актер Андрей Бурковский сдает в аренду свою квартиру в Москве, об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Накануне в Сети появилась информация о том, что актер Андрей Бурковский вернулся в Россию на заработки. Якобы, артист прилетал на съемки в сериале «Медиатор», где он играет главную роль. Спустя какое-то время Бурковский поспешил опровергнуть эту новость, выложив в соцсетях видео из Лос-Анджелеса, куда он переехал еще в 2022 году.

Впрочем, вскрылись у знаменитости и другие источники дохода в России. Как выяснили журналисты, актер сдает свою квартиру в новостройке, в которой он жил еще до переезда. 4-комнатное жилье расположено в районе Аэропорт. Приблизительная стоимость недвижимости — 45 миллионов рублей.

Как отмечают СМИ, квартиру Бурковский приобрел в ипотеку на 10 лет, но после отъезда выплачивать банку деньги ему стало невыгодно, тогда он нашел арендаторов. По приблизительным оценкам, похожее жилье в этом районе сдается за 120 тысяч рублей в месяц.

Кроме того, у Бурковского в Москве остался элитный автомобиль Mercedes-Benz GLE 450 4MATIC, стоимостью 12 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что Юрий Назаров предложил вернувшемуся в РФ Андрею Бурковскому зарабатывать в США.