Уехавший из России актер Андрей Бурковский вышел на сцену бруклинского театра

Уехавший из России актер Андрей Бурковский уже больше года проживает в США. Его многочисленные попытки продолжить карьеру за границей наконец привели к успеху – звезда сериала «Медиатор» вышел на сцену бруклинского театра.

В постановку по одноименной пьесе польского драматурга Тадеуша Слободзянека «Наш класс» Бурковского пригласил режиссер Игорь Голяк. Андрей исполнил роль Менахема.

Поддержать актера пришли его друзья, также перебравшиеся за океан, сообщает Kp.ru.

Ранее мы писали, что в США Бурковскому сложно найти работу, поэтому он решил продавать билеты на свой день рождения, чтобы заработать денег. В соцсетях артист объявил о мероприятии по случаю его 40-летнего юбилея и предложил всем желающим поздравить его лично в Сан-Франциско. Однако билеты не пользовались популярностью.

Напомним, Бурковский сдает квартиру площадью 130 квадратных метров в Москве в районе метро Аэропорт. Его отец владеет крупной сетью ресторанов в Томске и является президентом Федерации рестораторов и отельеров Сибири.