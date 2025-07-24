Уехавший из России 45-летний комик Руслан Белый* предрек себе работу курьера

Уехавший из России 45-летний комик Руслан Белый* (признан иноагентом на территории РФ) предрек себе работу курьера. Об этом стало известно в эфире YouTube-шоу артиста.

Белый* вместе с семьей уже несколько лет не проживает на территории России. По словам комика, находясь в РФ, он вел успешный бизнес, выступал с концертами, что позволило создать финансовую подушку безопасности. Теперь, будучи за границей, он не волнуется за комфорт семьи: накопленных средств хватит на 4 года беспечной жизни.

«Не буду прибедняться, у нас с женой есть деньги. Я посчитал, что их хватит года на 4», — заявил Белый*.

Несмотря на достаток, комик не отрицает, что в будущем жизнь способна измениться. По его словам, он может лишиться заработка, профессии и стать курьером. Именно поэтому артист переживает за судьбу дочки: пока девочка маленькая — у него есть финансы, но что будет потом — неизвестно.

«Я уже могу быть курьером. Мы, конечно, расскажем ей, как мы жили» — высказался он.

Ранее Руслан Белый* осудил Владимира Познера за отказ высказаться против СВО и обозвал «чудилой». Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что уехавший в Испанию Белый* объяснил, почему не может вернуться в Россию.

*признан иноагентом на территории РФ