«Сюр!»: уехавший в Испанию Белый* объяснил, почему не может вернуться в Россию

Комик Руслан Белый* (признан иноагентом на территории РФ) заявил, что не возвращается в РФ из-за боязни тюрьмы. Об этом стало известно в эфире «Давайте вместе сделаем шоу».

Артист уже несколько лет не живет в России. Вместе с семьей он обосновался в Испании. По словам Белого*, на сегодняшний день у него есть возможность жить везде, кроме РФ. Сложившаяся ситуация вызывает в него недоумение.

«Помните, были такие мотивирующие поговорки: жизнь нужно прожить так, чтобы ты имел возможность жить, например, в Испании. И вот я сейчас живу в Испании, но не могу в России. То есть я могу жить где угодно, но не в России. Сюр!» — высказался он.

Комик признался, что мог бы вернуться в Россию, но он боится потерять свободу.

«Помните, как в детстве, когда вы гуляете и хотите пить, но такие: «Не, не пойду домой сейчас. Загонят навсегда!». У меня такая сейчас история с Россией», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что лишенный гражданства РФ Дмитрий Романов прописан в московской квартире Руслана Белого*, который помогал ему получить российский паспорт. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что дочь Филиппа Киркорова объяснила, почему не захотела возвращаться в Россию.

*признан иноагентом на территории РФ