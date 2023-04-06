Уехавший из РФ Никита Пресняков обратился к СМИ и заявил, что стал водителем грузовика

В последнее время все внимание публики приковано к семье Аллы Пугачевой. Год назад артистка перебралась в Израиль и там строит новую жизнь, подобному примеру последовали и многие ее родственники. Известно, что внук певицы отправился в США. Сейчас Никита Пресняков там пишет музыку и солирует в собственной группе. Кроме того, он даже сменил сценический псевдоним. Многие пользователи Сети задавались вопросом, удалось ли юноше выйти на прежний заработок и вернуться к привычной жизни, но уже в другой стране. К слову, узнав об интересе публики, Никита с юмором прокомментировал ситуацию. Об этом сообщает портал Woman.ru.

В личном блоге внук Аллы Борисовны опубликовал кадры, на которых он сидит за рулем грузового автомобиля. После этого молодой человек официально обратился к сотрудникам прессы: «СМИ, теперь я водитель грузовика еще».

Как выяснилось, Никита арендовал машину, чтобы перевезти на съемочную площадку команду и необходимое оборудование. Пресняков беспокоился, сможет ли он управлять грузовиком, однако все переживания оказались напрасными.

«Старайтесь не смотреть в камеру. Представьте, что прямо сейчас в зале сидят зрители. Вы точно знаете, что нужно делать», — обратился внук Пугачевой к своим сотрудникам.

Ранее Владимир Пресняков удивился, что уехавший в США сын Никита стал музыкантом. По воспоминаниям отца, в детстве юноша «не мог попасть в ноты». Полное высказывание артиста читайте здесь.

Не менее интересна та история, в которой 47-летняя Анастасия Волочкова пожаловалась на зарплату в Большом театре в 100 долларов. Балерина заявила, в тот момент ей «приходилось выживать». Подробности смотрите в этой статье.