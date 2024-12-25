Уехавший из РФ Максим Галкин* с растрепанными волосами сделал заявление на иврите
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Уехавший из России шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) обратился к подписчикам своего блога на иврите. Он записал короткое видео, на котором предстал с растрепанными волосами и в очках в круглой оправе.
Таким образом юморист поздравил жителей Израиля с началом праздника Хануки.
Подписчики Галкина* высоко оценили его старания и отметили, что у шоумена прекрасное произношение. Некоторые также удивились тому, как быстро он осваивает новые для себя языки.
«Говорят, что евреи не учат иврит или идиш, они его вспоминают», - оставила комментарий одна из поклонниц.
При этом нашлись и те, кто поинтересовался у Галкина*, почему он не продублировал поздравление на русском языке.
«А можно по-русски сказать? Или вы уже только на иврите можете говорить?» - задалась вопросом подписчица.
Напомним, в 2022 году Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным* и детьми уехала из России в Израиль. Однако после обострения палестино-израильского конфликта артисты в спешном порядке переехали на Кипр, где у них есть недвижимость. Кроме того, их часто видят в Латвии.
Ранее актриса, бизнесвумен и светская львица Алена Кравец объяснила, что удерживает Аллу Пугачеву с мужем Максимом Галкиным*, который младше нее на 27 лет. По мнению Кравец, певица не разрывает свой брак с шоуменом из-за личной выгоды.
*Признан иноагентом на территории РФ