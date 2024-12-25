Уехавший из РФ Максим Галкин* с растрепанными волосами сделал заявление на иврите

Уехавший из России шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) обратился к подписчикам своего блога на иврите. Он записал короткое видео, на котором предстал с растрепанными волосами и в очках в круглой оправе.

Таким образом юморист поздравил жителей Израиля с началом праздника Хануки.

Подписчики Галкина* высоко оценили его старания и отметили, что у шоумена прекрасное произношение. Некоторые также удивились тому, как быстро он осваивает новые для себя языки.

«Говорят, что евреи не учат иврит или идиш, они его вспоминают», - оставила комментарий одна из поклонниц.

При этом нашлись и те, кто поинтересовался у Галкина*, почему он не продублировал поздравление на русском языке.

«А можно по-русски сказать? Или вы уже только на иврите можете говорить?» - задалась вопросом подписчица.